Заболевших коронавирусом в Прикамье еще 75 за сутки

15 Июль 2020 2020-07-15T11:05:43+03:00

Число заболевших коронавирусом за сутки в Прикамье увеличилось на 75 человек. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 75 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии перевалило за 4600 человек, точное число на 15 июля – 4618 заболевших. Из новых случаев: 37 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 75 новых инфицированных – 21 мужчина, 48 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет - 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,7%, - сообщает Минздрав региона. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,01.

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов. Всего в регионе с положительным тестом на коронавирус умерли 172 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU