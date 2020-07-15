Спасатели предотвратили трагедию с двумя маленькими детьми в Перми
В Перми на улице Коминтерна, с окна высотки двое маленьких детей, 1.5 и 5 лет стояли на подоконнике у открытого окна и бросали вниз игрушки.
Прохожие, увидев такую картину, забили тревогу. Они позвонили в экстренные службы. На место выехала группа спасателей. Информация подтвердилась, но увидев спасателей, малыши закрыли окно и спустились с подоконника.
Спасатели поднялись до квартиры, оказывается все это время дома была их мать. Пока дети развлекались у открытого окна, она в это время спала. Неизвестно, чем бы могла закончится эта ситуация, если бы не бдительные прохожие.
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ИСТОЧНИК KP.RU