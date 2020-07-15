2020-07-15T10:37:12+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей

Все необходимые клиентские данные будут заполнены автоматически – и далее оплата пройдет в один клик
Виктор Правдин
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») одной из первой на российском страховом рынке запустила сервис по оплате страховых взносов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). Технологическим провайдером проекта выступает Райффайзенбанк.

C июля 2020 года все клиенты КАПИТАЛ LIFE могут оплатить страховые взносы через Систему быстрых платежей на официальном сайте компании KAPLIFE.ru, в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении компании, доступном на платформах IOS и Android.

Для оплаты страхового взноса по договорам КАПИТАЛ LIFE через СБП необходимо иметь мобильное приложение любого банка, подключенного к системе и поддерживающего возможность оплаты через СБП. В Личном кабинете клиента КАПИТАЛ LIFE все необходимые клиентские данные будут заполнены автоматически – и далее оплата пройдет в один клик за счет интеграции СБП с установленными на устройстве клиента банковскими приложениями.

Система быстрых платежей - сервис Банка России, который позволяет юридическим лицам осуществлять прием платежей за товары и услуги, а физическим лицам переводить средства друг другу по номеру телефона. СБП предлагает несколько сценариев для бизнеса, в том числе оплату по QR-коду в торговых точках или по мгновенному счету для интернет-торговли и мобильных приложений. Внедрение оплаты через СБП повышает скорость и удобство платежей: денежные средства поступают на расчетный счет компании в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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