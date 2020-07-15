В Перми на середине реки плавало тело мужчины

15 Июль 2020 2020-07-15T10:08:34+03:00

Утонувшему в реке мужчине на вид около 40 лет. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Спасатели на лодке доставили его на берег

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В Перми сегодня рано утром, 15 июля, на середине реке Мулянки, в районе дома по улице Куфонина очевидцы увидели, как плавает тело мужчины. Чтобы достать его потребовалась помощь спасателей. На лодке они эвакуировали погибшего на берег.

По информации источника, на вид мужчине 40-45 лет. Полиция проводит проверку по факту его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU