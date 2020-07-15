2020-07-15T10:08:34+03:00
Происшествия

В Перми на середине реки плавало тело мужчины

Спасатели на лодке доставили его на берег
Анна Маркова
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Утонувшему в реке мужчине на вид около 40 лет.Утонувшему в реке мужчине на вид около 40 лет.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми сегодня рано утром, 15 июля, на середине реке Мулянки, в районе дома по улице Куфонина очевидцы увидели, как плавает тело мужчины. Чтобы достать его потребовалась помощь спасателей. На лодке они эвакуировали погибшего на берег.

По информации источника, на вид мужчине 40-45 лет. Полиция проводит проверку по факту его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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