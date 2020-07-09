В Прикамье осудили заведующую детским садом, которая присваивала деньги родителей

9 Июль 2020 2020-07-09T06:57:32+03:00

В свой карман она положила более 330 тысяч рублей

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В Кудымкаре прошел суд над бывшей заведующей детским садом. Ее обвиняли в «Присвоение имущества вверенного виновной, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».

Выяснилось, что в течение 2013 - 2015 женщина получала от родителей детей деньги на их содержание, но в кассу детского сада не вносила, либо вносила только частично. Распоряжалась ими как своими, тратила куда хотела.

- Ущерб от ее противоправных действий составил более 330 тыс. рублей, - сообщает Прокуратура Пермского края. Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, а также взыскал с нее ущерб, причиненный преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU