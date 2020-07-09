В Пермском крае об отмене всех смен объявили 6 детских оздоровительных лагеря
В Пермском крае началась летняя оздоровительная кампания, уже открыты более десятка загородных лагерей. К концу июля должно открыться около 50 мест загородного отдыха детей. Однако шесть лагерей объявили об отмене всех летних смен в этом году. Причиной этому послужило невозможность выполнения дополнительных требований Роспотребнадзора.
Напомним, условием для открытия лагерей было выполнение всех дополнительных предписаний, которые предъявил Роспотребнадзор. Они касаются мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.
- В этом году в связи с ситуацией распространения коронавируса была разработана новая схема «входного фильтра» для детей и сотрудников при заезде в лагерь, - сообщает Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» в Пермском крае.
Главными отличиями стали:
обязательная обсервация ребенка за три дня до поездки в лагерь,
организованный заезд всех детей в один день,
запрет нахождения посторонних лиц (в том числе родителей, родственников) на территории лагеря,
вахтовый метод работы персонала лагеря, с обязательным тестированием на антитела к коронавирусу перед заездом на вахту.
Не откроются лагеря:
ИСТОЧНИК KP.RU