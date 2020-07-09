В Пермском крае об отмене всех смен объявили 6 детских оздоровительных лагеря

9 Июль 2020 2020-07-09T06:43:48+03:00

Более 10 легерей в Прикамье уже открылись. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае началась летняя оздоровительная кампания, уже открыты более десятка загородных лагерей. К концу июля должно открыться около 50 мест загородного отдыха детей. Однако шесть лагерей объявили об отмене всех летних смен в этом году. Причиной этому послужило невозможность выполнения дополнительных требований Роспотребнадзора.

Напомним, условием для открытия лагерей было выполнение всех дополнительных предписаний, которые предъявил Роспотребнадзор. Они касаются мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

- В этом году в связи с ситуацией распространения коронавируса была разработана новая схема «входного фильтра» для детей и сотрудников при заезде в лагерь, - сообщает Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» в Пермском крае.

Главными отличиями стали:

обязательная обсервация ребенка за три дня до поездки в лагерь,

организованный заезд всех детей в один день,

запрет нахождения посторонних лиц (в том числе родителей, родственников) на территории лагеря,

вахтовый метод работы персонала лагеря, с обязательным тестированием на антитела к коронавирусу перед заездом на вахту.

Не откроются лагеря:

ИСТОЧНИК KP.RU