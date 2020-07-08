2020-07-08T15:15:46+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина отсудил у медицинской компании 700 рублей за смерть матери

Хирург нарушил дозировку препарата, из-за чего женщине стало плохо и она умерла
Анна Маркова
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Сын погибшей обратился с иском в суд к медицинской компании, которая теперь выплатит ему 700 тысяч рублей за смерть матери.Сын погибшей обратился с иском в суд к медицинской компании, которая теперь выплатит ему 700 тысяч рублей за смерть матери.Фото: Василий Вахрин
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Трагическая ситуация произошла в Лысьве в марте 2018 года. Женщина по направлению из Пермского краевого онкологического диспансера обратилась на прием к врачу-хирургу ООО «МК «УралМед». Врач принял решение о проведении ей биопсии под местной анестезией.

Перед проведением манипуляции врач не провел необходимые лабораторные и инструментальные исследования, не направил на консультацию к терапевту, не провел аллергопробы для выявления возможной чувствительности организма женщины к препарату. К тому же во время операции хирург нарушил дозировку препарата, применение которого в качестве инъекций запрещено.

У женщины случились эпиприпадок, рвота и остановка сердца. 1 апреля она умерла от токсического действия препарата, что подтвердила судебно-медицинская экспертизы.

В связи с указанными обстоятельствами хирург был привлечен к уголовной ответственности, - сообщает Пермский краевой суд. - Сын погибшей обратился с иском в суд к медицинской компании, которая теперь выплатит ему 700 тысяч рублей за смерть матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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