2020-07-08T14:20:04+03:00
Общество

В Прикамье откроются еще 10 детских лагерей

С конца июля в крае будут работать около 50 загородных лагерей
Ксения ОГАРЕВА
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Будет открыто 50 лагерейБудет открыто 50 лагерейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- На заседании оперштаба было принято решение постепенно запускать работу детских лагерей, их открыто уже 6. В планах до конца июля открыть порядка 50 лагерей, - отметил на заседании краевого правительства врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. - В этом году на отдых и оздоровление ребят направляем 784 миллиона рублей из краевого и местных бюджетов, почти на 40 миллионов больше, чем в прошлом.

Напомним, с 4 июля были открыты заезды в шести загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в Перми, Пермском и Краснокамском районах. В них заехали почти 2 тысяч детей. Каждый лагерь перед открытием проверен Роспотребнадзором.

8 и 9 июля откроются смены еще в 10 учреждениях: «Сказка», «Юность», «Романтик», «Малахит», «Лесная сказка», «Восток», «Иван-гора» , «Спутник», «Буревестник», «Жемчужина» в Пермском муниципальном районе, в Краснокамском, Осинском и Нытвенском городских округах, в Кунгуре и Березниках.

Каждые 3-4 дня до конца июля будут открываться по 7-10 новых лагерей.

Как сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова, в этом году в связи с коронавирусом введен новый порядок заезда детей.

Прежде чем отправиться в лагерь, за три дня до заезда каждый ребенок должен пройти обсервацию. В лагерях проводят медицинские осмотры, ежедневные измерения температуры.

Посещать лагеря всем посторонним, в том числе родителям, запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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