2020-07-08T13:25:03+03:00
Происшествия

В Пермском крае окончены поиски 30-летнего пермяка, который пропал 10 месяцев назад по дороге на работу

Почти год мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские
Анна Маркова
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Мужчина пропал на 10 месяцев и теперь вернулся домой. Фото: Поисковый отряд «Регион 59».Мужчина пропал на 10 месяцев и теперь вернулся домой. Фото: Поисковый отряд «Регион 59».
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В Березниках окончены поиски 30-летнего Дениса Шерстобитова, об этом сообщают добровольцы поискового отряда «Регион 59».

Мужчина пропал 10 месяцев назад. В сентябре 2019 года в 7 утра он ушел на работу из дома по улице Пятилетки. После этого его никто не видел. Поисками занималась полиция и волонтеры. По имеющейся информации, во вторник, 7 июля, он сам пришел домой. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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