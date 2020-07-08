В Пермском крае окончены поиски 30-летнего пермяка, который пропал 10 месяцев назад по дороге на работу

8 Июль 2020 2020-07-08T13:25:03+03:00

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В Березниках окончены поиски 30-летнего Дениса Шерстобитова, об этом сообщают добровольцы поискового отряда «Регион 59».

Мужчина пропал 10 месяцев назад. В сентябре 2019 года в 7 утра он ушел на работу из дома по улице Пятилетки. После этого его никто не видел. Поисками занималась полиция и волонтеры. По имеющейся информации, во вторник, 7 июля, он сам пришел домой. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU