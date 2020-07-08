2020-07-08T13:40:18+03:00
Происшествия

В Перми 100 человек искали потерявшуюся 6-летнюю девочку

В полицию сообщение о пропаже ребенка поступило уже после полуночи
Анна Маркова
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В поисках принимал участие кинолог с собакой.В поисках принимал участие кинолог с собакой.Фото: архив "КП"
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В Перми 8 июля в первом часу ночи на ноги были подняты сотрудники полиции и спасатели для поиска 6-летней девочки. Ребенок пропал в районе 2-й Бахаревской улицы. Рядом расположены множество садовых товариществ, сотрудники спецслужб прочесывали местность, и делали поквартирный обход, искали девочку и кинолог с собакой

Выяснилось, что мама ребенка выпивает, и недоглядела за девочкой. Через несколько часов ее нашли сотрудники полиции в квартире, в соседнем доме, у знакомых матери. Девочка крепко спала.

- К поискам ребенка были привлечены около 100 человек, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - С матери взято объяснение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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