«Смог дойти до ванной и потушить себя водой». В Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

3 Июль 2020 2020-07-03T19:19:00+03:00

Пожар произошел в квартире на улице Коломенской. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

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В четверг, 2 июля, в 16.25 диспетчеру 5 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Коломенская. На место ЧП приехали два отделения 3 дежурной смены 8 специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров.

По словам старшего лейтенанта Сергея Обухова у горящего здания их встретила жительница дома.

- Сообщила, в какой квартире произошел пожар, мы оперативно вскрыли дверь, - рассказывает Обухов. - Сразу почувствовали запах едкого дыма из-за синтетической горящей одежды. Произведя разведку в квартире, нашли пострадавшего в ванной, он предпринял попытки потушить себя самостоятельно. Вынесли его на улицу, после чего наш врач - майор Андрей Запорожченко приступил к оказанию первой помощи.

Врач-майор Андрей Запорожченко восхитился мужеством пострадавшего.

- Он смог дойти до ванной в таком состоянии и потушить себя водой, - говорит Запорожченко. - После спасения мы провели адекватное обезболивание, очистку верхних дыхательных путей и кислородотерапию. Он находился в сознании и отвечал на вопросы. По прибытию скорой мы передали мужчину для оказания врачебной помощи.

Мужчину отвезли в больницу с ожогами 1, 2, 3 степени лица, шеи, спины, живота, верхних конечностей. В ликвидации пожара принимали участие 7 единиц техники и 18 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU