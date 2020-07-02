В Пермском крае «за» поправки в Конституцию проголосовали 70% избирателей
В Пермском крае подсчитаны все 100% бюллетеней по поправкам в Конституцию. Информация опубликована на сайте избирательных комиссий Пермского края. Данные по голосованию такие: явка 52,49%, «за» - 70,75 %, «против» - 28,27%. Обработано 100% протоколов. Голосование по поправкам в Конституцию в Пермском крае проходило с 25 июня по 1 июля.
Наиболее высокая явка в Чернушке и Коми округе - более 70 процентов. Наиболее низкая в Александровске 40 процентов и Березниках 41 процент. В Перми проголосовали 48,21 процента.
Около 10 тысяч бюллетеней было испорчено.
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ИСТОЧНИК KP.RU