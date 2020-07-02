В Пермском крае найден погибшим 29-летний мужчина
Его поиски продолжались неделю
29-летний Гульмурадов Руслана погиб.
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В Пермском крае завершены поиски 29-летнего Гульмурадова Руслана. Мужчина погиб. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». 24 июня ночью он ушел от садового участка «Ависма» и пропал. Несколько раз волонтеры выходили на его поиски. Через неделю мужчина был найден.
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ИСТОЧНИК KP.RU