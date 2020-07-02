В Пермском крае найден погибшим 29-летний мужчина

2 Июль 2020 2020-07-02T06:35:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае завершены поиски 29-летнего Гульмурадова Руслана. Мужчина погиб. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». 24 июня ночью он ушел от садового участка «Ависма» и пропал. Несколько раз волонтеры выходили на его поиски. Через неделю мужчина был найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пропал 29-летний молодой человек

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU