2020-07-01T18:18:21+03:00
Общество

Когда Пермь останется без кондукторов в общественном транспорте

Все будет зависеть от доли безналичной оплаты проезда
Виктор Правдин
Поделиться:
В феврале оплату безналичным способом производили лишь в 25% случаяхВ феврале оплату безналичным способом производили лишь в 25% случаяхФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Кондукторов в общественном транспорте могут заменить валидаторами. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, действительно в условиях контракта есть такой пункт, согласно которому контракты мэрии с перевозчиками больше не предусматривают содержание в штате кондукторов, однако окончательное решение примут в 2021 году.

В департаменте транспорта пояснили, что отказ от кондукторов возможен только тогда, когда доля безналичной оплаты проезда составит 80%. Далее каждый работодатель будет самостоятельно решать, как поступить с персоналом. Возможно несколько вариантов: перевод на другую должность внутри предприятия, переобучение, сокращение и другие. Также будет возможность трудоустроиться в контрольно-ревизорскую службу МКУ "Гортранс". Кроме того, прорабатывается вопрос о переобучении персонала на другие специальности.

- Если в феврале оплату безналичным способом производили лишь в 25% случаях, то в июне безналичным способом проезд оплачивает уже порядка 60% пассажиров: банковские карты - 27%, транспортные карты - 8,4%, льготники - 11%, пересадки - 9,6%.Планируется, что процент оплаты безналичным способом будет увеличиваться, в том числе после внедрения оплаты банковскими картами на всех автобусных маршрутах с 15 июля, - добавили в пресс-службе департаменте транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля два автобуса в Перми изменят маршруты

Еще один начнет ходить по выходным дням (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда Пермь останется без кондукторов в общественном транспорте
В Перми к 2022 году отреставрируют театр юного зрителя
В Пермском крае 57 сотрудников МЧС 6 часов тушили крупный пожар на заводе
Полпред Президента России в Приволжском округе принял участие в голосовании
" Сегодня пишется новая история нашей страны". Почему пермяки идут на голосование
«Надо закрепить историческую правду». Почему пермяки идут голосовать за поправки в Конституцию
Сенатор Алексей Пушков: Мы обсудили больше 1000 поправок
«Мне нравится, что институт семьи – это союз мужчины и женщины». Почему пермяки голосуют за изменения в Конституцию
В Пермском крае семьям с детьми начали перечислять пособия на детей до 16 лет
"Это право дается не каждому поколению". Депутат Законодательного Собрания Пермского края Ирина Ивенских - о голосовании за изменения в Конституцию
В Пермском крае еще 52 человека заболели коронавирусной инфекцией
В Пермском крае по вопросам изменений в Конституцию РФ проголосовало почти 40 процентов избирателей
Участие в голосовании принял настоятель пермского храма святого великомученика Георгия Победоносца отец Игорь Ануфриев
Смотрите инфографику: как в Перми изменился режим самоизоляции
«Спала на улице в кустах». В Пермском крае найдена пропавшая 11-летняя девочка