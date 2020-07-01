Когда Пермь останется без кондукторов в общественном транспорте

1 Июль 2020 2020-07-01T18:18:21+03:00

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Кондукторов в общественном транспорте могут заменить валидаторами. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, действительно в условиях контракта есть такой пункт, согласно которому контракты мэрии с перевозчиками больше не предусматривают содержание в штате кондукторов, однако окончательное решение примут в 2021 году.

В департаменте транспорта пояснили, что отказ от кондукторов возможен только тогда, когда доля безналичной оплаты проезда составит 80%. Далее каждый работодатель будет самостоятельно решать, как поступить с персоналом. Возможно несколько вариантов: перевод на другую должность внутри предприятия, переобучение, сокращение и другие. Также будет возможность трудоустроиться в контрольно-ревизорскую службу МКУ "Гортранс". Кроме того, прорабатывается вопрос о переобучении персонала на другие специальности.

- Если в феврале оплату безналичным способом производили лишь в 25% случаях, то в июне безналичным способом проезд оплачивает уже порядка 60% пассажиров: банковские карты - 27%, транспортные карты - 8,4%, льготники - 11%, пересадки - 9,6%.Планируется, что процент оплаты безналичным способом будет увеличиваться, в том числе после внедрения оплаты банковскими картами на всех автобусных маршрутах с 15 июля, - добавили в пресс-службе департаменте транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU