В Перми к 2022 году отреставрируют театр юного зрителя

1 Июль 2020 2020-07-01T14:41:59+03:00

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Во вторник, 30 июня, глава региона Дмитрий Махонин посетил руководство Пермского театра юного зрителя, чтобы обсудить развитие театра и его творческие планы.

- Мы разговаривали сегодня о будущем театра, о его развитии. В прошлом году в здании провели реконструкцию, но этого недостаточно, поскольку в театре не было капитальных обновлений более 30 лет. Обсудили с руководством возможность появления малой сцены. Считаю, что проект оправдан и нужен краю и городу. К 300-летию Перми большие планы по преобразованиям в культурной сфере. Важно развивать театральное искусство по всему краю, в том числе, организовывать выездные спектакли в территориях, – отметил Дмитрий Махонин.

Общая стоимость ремонта составляет 227,9 миллионов рублей.

Также главе региона презентовали планы по строительству малой сцены ТЮЗа к 300-летию города. Новую площадку предполагается разместить в здании по улице Пермской, 66.

Худрук театра Михаил Скоморохов рассказал, что строительство сцены позволит давать больше спектаклей, проводить занятия для детей, которые проходят сейчас в фойе здания.

В театре рассказали о новой постановке по произведению Надара Думбадзе - «Я вижу солнце». Ее готовили специально к 9 Мая, но из-за пандемии перенесли на новый сезон.

«Действие происходит в грузинской деревне во время Великой Отечественной войны. Этот спектакль посвящен в первую очередь подросткам, потому что мы детско-юношеский театр. И история очень простая – о том, как юное поколение очень быстро взрослеет, когда приходит беда: как люди объединяются, как они обнажают свои пороки и, наоборот, лучшие качества своей души», – рассказала Ксения Жаркова, актриса Пермского театра юного зрителя.

В ТЮЗе признаются, что артисты очень соскучились по зрителю и с нетерпением ждут нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU