Полпред Президента России в Приволжском округе принял участие в голосовании

1 Июль 2020 2020-07-01T13:16:48+03:00

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Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде - он воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения.

- Я уверен, что изменения и дополнения в Конституцию РФ, предложенные Президентом Владимиром Путиным, будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России, - отметил Игорь Комаров. - Основная часть поправок касается обеспечения соцгарантий, поддержки материнства и детства, сбережения здоровья людей, защиты прав человека и его труда, исторического просвещения нации.

Ранее в своем обращении к гражданам Владимир Путин подчеркнул: «Новые конституционные положения в случае их принятия зададут гораздо более высокие требования к эффективности всей социальной и экономической политики страны. На новом уровне будут решаться задачи по повышению качества жизни и благополучия людей».

Напомним, сегодня Общероссийское голосование вступает в финальную стадию. 1 июля - его основной и последний день. На открытых в Пермском крае 1780 избирательных участках ежедневно дежурят более 8 тысяч наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU