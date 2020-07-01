2020-07-01T13:04:15+03:00
Общество

" Сегодня пишется новая история нашей страны". Почему пермяки идут на голосование

Рассказывает наблюдатель от ОНФ
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Голосование продлится до 20 часов 1 июляГолосование продлится до 20 часов 1 июля
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На избирательных участках, где продолжается голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, постоянно находятся наблюдатели. Один из них, Артем Песков, наблюдатель от ОНФ, дежурит на избирательном участке с начала голосования - с 25 июня.

- Процесс очень важен для нашей страны, ведь от этого зависит наше будущее и будущее наших детей, - говорит Артем. - Большое количество людей готовы проявить свою гражданскую ответственность. Сегодня пишется новая история нашей страны, нашей России. Я очень ответственно подхожу к этому моменту. Сам процесс голосования проходит в штатном режиме. Если есть какие-то небольшие заминки, то это все быстро решается участковой избирательной комиссией.

Напомним, голосование продлится до 20 часов 1 июля. После этого времени будут подведены итоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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