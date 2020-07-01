2020-07-01T12:52:39+03:00
Общество

«Надо закрепить историческую правду». Почему пермяки идут голосовать за поправки в Конституцию

Рассказывает настоятель пермского храма
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Протоиерей Александр ТолокновПротоиерей Александр Толокнов
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В Перми продолжается активное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Одним из тех, кто пришел 1 июля на избирательный участок, стал протоиерей Александр Толокнов, благочинный храмов Успенского округа Перми, настоятель Прихода храма во имя святого апостола Андрея Первозванного.

- Голосование проходит очень удобно, очень комфортно: выдали маску, одноразовые перчатки, все как нельзя лучше, - отметил отец Александр. - Очень было удобно, что несколько дней голосования. Они с одной стороны подготовили, с другой помогли всем тем, кто не может 1 июля прийти и проголосовать именно в этот день, проголосовать днем или двумя днями ранее.

О том, почему он решил прийти и проголосовать за поправки в Конституцию, священник рассказал так:

- Конституция - это основной закон нашего государства. Последнее принятие закона было в 1993 году, после этого прошло уже более 25 лет. И за 25 лет все изменилось: наше государство, люди. И, конечно же, все поправки в Конституцию очень своевременны: и касающиеся общественной жизни, и суверенитета нашего государства, и ценности семьи. Для меня было интересно, что есть поправки, закрепляющие историческую правду нашего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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