Сенатор Алексей Пушков: Мы обсудили больше 1000 поправок

1 Июль 2020 2020-07-01T12:09:57+03:00

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В Пермь приехал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков, который входил в состав рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Вместе с председателем краевого избиркома Игорем Вагиным он побывал в ДК Солдатова, где организован один из пунктов голосования.

- Я вижу, что участки здесь оборудованы так, как полагается: есть дезинфицирующие средства, перчатки, маски, - отметил Алексей Пушков. - Я вижу, что те, кто обеспечивает процесс голосования, защищены от возможных неприятностей.

- У нас за 6 дней голосования воспользовались возможностью проголосовать 726 тысяч пермяков, это порядка 40 процентов наших избирателей, - рассказал Игорь Вагин. - Сегодня основной день голосования. Избиратели идут достаточно активно, и погода благоприятствует.

- По-моему, само здание Дворца культуры достаточно символическое, показывает преемственность поколений, - заметил Алексей Пушков. - Судя по архитектуре, здание послевоенного периода, тема войны и послевоенных лет сейчас активно звучит. Есть связь между теми поправками, которые мы принимаем и той победой, которую достигли в Великой отечественной войне. И связь прямая, потому что на самом деле мы сейчас утверждаем самостоятельность нашего государства. Далеко не все страны имеют роскошь жить в самостоятельном государстве. Между собой мы можем спорить и не соглашаться, но я вас уверяю, что это совсем другая ситуация, чем, когда придут другие товарищи, которые нам не товарищи и предпишут как нам себя вести. А ведь эти предписания пойдут по очень широкому кругу. Нам только кажется, что это где-то далеко происходит. На самом деле, это все очень близко.

Алексей Пушков рассказал, что в качестве члена рабочей группы занимался проработкой поправок в Конституцию с января:

- Мы обсудили в общей сложности больше 1000 поправок, выбрали 200 с лишним. Это те, которые прошли через очень серьезное сито и получили всеобщее одобрение. Я считаю, что сам факт участия в голосовании – проявление гражданской активности. Нам не нужно пассивное общество. Нам нужно общество, которое сознательно участвует в этом те процессе. Поэтому те, кто еще не пришел сегодня, я думаю, что должны обязательно прийти. Потому что решается то, как мы будем жить. По каким принципам, каким ориентирам, по каким целям мы будем строить наше общество дальше. Поэтому я хочу призвать всех наших граждан, которым небезразлична судьба страны. Потому что она не может быть безразлична. Страна – это каждый из нас. И в какой стране нам жить, мы с вами должны решать. Это тоже проявление самостоятельности и независимости. Поэтому придите и проголосуйте.

ИСТОЧНИК KP.RU