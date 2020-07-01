2020-07-01T11:42:11+03:00
Общество

«Мне нравится, что институт семьи – это союз мужчины и женщины». Почему пермяки голосуют за изменения в Конституцию

Встречи на избирательных участках
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Гулюза Хамзина занимается возрождением национальных традицийГулюза Хамзина занимается возрождением национальных традиций
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Пермячка Гулюза Хамзина рассказала, почему она пришла проголосовать за внесение изменений в Конституцию РФ.

- Я являюсь гражданином РФ, поэтому сочла нужным прийти и проголосовать за эти изменения, - сказала Гулюза. – Хочу сказать о тех изменениях, которые близки мне. Мне очень понравилось, что все наши чиновники и представители думы не должны иметь двойного гражданства, быть гражданами другой страны и иметь счета в заграничных банках. Для меня важно, чтобы наши средства, наши финансы сохранялись здесь и представители власти были российскими гражданами. Также мне нравится пункт о целостности территории РФ. Те границы, которые мы унаследовали от Советского Союза, должны быть сохранена.

Гулюза Хамзина занимается возрождением национальных традиций, поэтому ей важна и поправка о сохранении родных языков у коренного населения, которые издревле живут в РФ.

- Также мне нравится поправка, которая гласит, что институт семьи – это союз мужчины и женщины, - отметила пермячка. - У меня подрастают внуки и внучки, и для меня это важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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