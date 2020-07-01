В Пермском крае семьям с детьми начали перечислять пособия на детей до 16 лет

1 Июль 2020 2020-07-01T11:19:07+03:00

Дополнительную меру поддержки 10 тысяч рублей начислят на каждого ребенка от 0 до 16 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пермякам 1 июля стали приходить сообщения на телефон о пополнении счета. Это пособия на детей до 16 лет, которые президент Владимир Путин, распорядился повторно выплатить семьям с детьми.

Дополнительную меру поддержки 10 тысяч рублей начислят на каждого ребенка от 0 до 16 лет.

Напомним, выплата уже вторая по счету, она не зависит от доходов семьи. Первый раз она была произведена в июне. Если вы ранее подали заявление на ее получение, повторно этого делать не нужно. Вторая выплата семьям с детьми будет начислена автоматически.

Если же вы этого не сделали, подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Через портал Госуслуг, или МФЦ.

Деньги придут в течение восьми рабочих дней, пять дней рассматривается заявление, еще до трех дней уходит на перечисление средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU