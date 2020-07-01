"Это право дается не каждому поколению". Депутат Законодательного Собрания Пермского края Ирина Ивенских - о голосовании за изменения в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T10:50:26+03:00

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На избирательный участок возле своего дома пришла сопредседатель регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Пермском крае, депутат краевого Законодательного собрания Ирина Ивенских.

- Я думаю, что не каждому поколению удалось в жизни участвовать в изменениях главного закона нашей страны, - рассказала она. - Я думаю, что гражданскую позицию мы проявляем тогда, когда знакомимся с самим законом, я имею в виду с Конституцией. И это как раз делают многие вузы и многие студенты. Но так, чтобы отнестись к этому закону и тем более влиять на его изменения, - это право не каждого поколения. Потому я считаю, что важно выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой гражданский долг и прийти. Одной из целей моего сегодняшнего пребывания является наблюдение за тем, как проходит голосование на том или ином избирательном участке. Я хочу сказать, что все нормы исполняются. Люди понимают, что они делают, понимают, как организовать процесс. Спокойная, доброжелательная, обеспечивающая санитарные нормы обстановка.

Напомним, в Пермском крае проголосовали уже почти 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU