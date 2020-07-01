В Пермском крае еще 52 человека заболели коронавирусной инфекцией

1 Июль 2020 2020-07-01T10:43:38+03:00

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 52 пермяков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе медики выявили 3743 случая заболевания

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В Пермском крае за прошлые сутки выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии 3743 человек заразились опасной инфекцией.

Прирост за сутки менее 1,5%. Четвертый день подряд ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа ограничительных мер.

Из новых заболевших - 38 человек проходят лечение в больницах, 13 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

Из 51 нового инфицированного - 20 мужчин и 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 8 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU