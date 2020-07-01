В Пермском крае по вопросам изменений в Конституцию РФ проголосовало почти 40 процентов избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T10:21:48+03:00

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Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 10 часов утра составила 39,15 процентов. На избирательные участки пришло 782270 человек.

Как сообщили в избиркоме, наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском муниципальном округе. Там к 10 часам проголосовало уже 66,62 процента жителей. Самая низкая активность пока наблюдается в Перми, где на участки пришли порядка 29,84 процентов избирателей.

Проголосовать можно сегодня, 1 июля, до 20 часов. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.

Те жители Пермского края, которые не имеют возможности прийти на участок, могут до 17.00 1 июля обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщив о желании проголосовать. Мм будет обеспечена возможность проголосовать на дому - бесконтактно с полным соблюдением санитарных норм.

Узнать телефон участковой комиссии можно в мобильном приложении «Мои выборы», в сервисе «Найди свой избирательный участок», либо позвонив по номерам телефонов 8(342) 235-11-24, 8952-649-64-05.

ИСТОЧНИК KP.RU