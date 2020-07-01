В Пермском крае по вопросам изменений в Конституцию РФ проголосовало почти 40 процентов избирателей
Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 10 часов утра составила 39,15 процентов. На избирательные участки пришло 782270 человек.
Как сообщили в избиркоме, наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском муниципальном округе. Там к 10 часам проголосовало уже 66,62 процента жителей. Самая низкая активность пока наблюдается в Перми, где на участки пришли порядка 29,84 процентов избирателей.
Проголосовать можно сегодня, 1 июля, до 20 часов. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.
Те жители Пермского края, которые не имеют возможности прийти на участок, могут до 17.00 1 июля обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщив о желании проголосовать. Мм будет обеспечена возможность проголосовать на дому - бесконтактно с полным соблюдением санитарных норм.
Узнать телефон участковой комиссии можно в мобильном приложении «Мои выборы», в сервисе «Найди свой избирательный участок», либо позвонив по номерам телефонов 8(342) 235-11-24, 8952-649-64-05.
ИСТОЧНИК KP.RU