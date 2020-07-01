Участие в голосовании принял настоятель пермского храма святого великомученика Георгия Победоносца отец Игорь Ануфриев

1 Июль 2020 2020-07-01T10:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми продолжается голосование по изменениям в Конституцию. Проголосовал за поправки и настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца отец Игорь Ануфриев.

- Я бы хотел поздравить жителей Перми и Пермского края с сегодняшним праздничным событием – голосованием по поправкам в конституцию, - сказал отец Игорь. - Скажу, почему я голосую «обеими руками». Прежде всего, мне, как верующему человеку, отрадно, что в основном законе появляется имя Бога, упоминание о Боге и о том, что его веру передали наши предки. То есть это связь всех поколений нашей тысячелетней истории. Надеюсь, что с принятием новых поправок в конституцию, наша культура будет светлее, нравственные и она будет выше. И мы сможем легче воспитывать наших детей, наших внуков, чтобы мы действительно сохранили свою самобытность и идентичность. Процесс голосования организован прекрасно. Все очень спокойно. Все очень доброжелательны. И все очень безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU