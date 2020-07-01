Смотрите инфографику: как в Перми изменился режим самоизоляции

1 Июль 2020 2020-07-01T09:03:16+03:00

Ограничительные меры в регионе продлены до 14 июля, но есть послабления

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В Перми 30 июня прошел оперативный штаб, на котором руководители министерств и ведомств докладывали обстановку по коронавирусной инфекции главе Пермского края Дмитрию Махонину.

Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что регион занимает 35 ранговое место по заболеваемости коронавирусом в России.

- Впервые мы добились, чтобы все показатели соответствовали нормативным, - сказал Костарев. - В Пермском крае в 45 территориях зафиксированы случаи COVID-19 из 46. Инфекция продолжает распространяется в территории.

Также глава Роспотебнадзора обратил внимание на рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю.

- На этой неделе заболеваемость ОРВИ выше уровня прошлой недели на 3.1%, по внебольничной пневмонии за неделю зарегистрировано 335 случаев, выше, чем на прошлой неделе на 4.6%, - сказал Костарев. - Госпитализировано 275 человек, треть из них это ковидные пневмонии.

Дмитрий Махонин резюмировал:

- Пермский край готов к переходу на следующий этап послаблений ограничительных мер. Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть, в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие поправки мы можем внести в указ губернатора.

Итак режим самоизоляции продлен до 14 июля, но его все же ослабили:

Пермский край готов к переходу на следующий этап послаблений ограничительных мер. Фото: permkrai.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU