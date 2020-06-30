2020-06-30T18:24:57+03:00
Общество

В Прикамье в детских садиках увеличат количество дежурных групп

Родителям детишек нужно будет доказать, что они работают
Андрей МАТЛИН
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В оперштабе Пермского края по противодействию коронавируса объяснили, в каком формате с 1 июля расширят свою деятельность детские сады. Если раньше проходила информация об их полном открытии, то теперь речь идет об увеличении числа дежурных групп в них.

- С учетом расширения перечня работающих сфер и предприятий в Пермском крае будет увеличиваться количество дежурных групп в детских садах, - пояснила министр образования Раиса Кассина. - Для включения ребенка в дежурную группу родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, а также документы, подтверждающие, что родители работают и им необходимо место в дежурной группе. По такому же принципу свою деятельность могут возобновлять частные детские сады.

Помимо этого, в Указе губернатора говорится о том, что с 1 июля может быть возобновлена деятельность организаций дополнительного профессионального образования. При соблюдении санитарных требований могут начать работу автошколы, языковые центры, курсы по обучению спецперсонала и другие учреждения допобразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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