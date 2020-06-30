В Перми собирают волонтеров для поиска пропавшей 11-летней девочки

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:27:04+03:00

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В поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили сбор волонтеров для поисков Сони Романовой. Место сбора - Перми на Комсомольском проспекте, 93, на парковке у самолета МИГ, в 19.00.

11-летняя девочка ушла из дома на улице Свердлова в Березниках в воскресенье, 28 июня в 23.30, и с тех пор о ней родители ничего не знают.

- Для формирования экипажей необходимы водители и пешие, - сообщили в поисковом отряде. - О готовности выехать пишите в комментариях с пометкой «машина - количество мест» либо «пеший» на странице ВКонтакте. Ответственный за формирование экипажей - Галина Степина, тел.8-929-23-11-626, 8-952-333-66-18.

Как рассказала "КП" сестра пропавшей, когда бабушка вышла погулять с собакой, девочка сбежала из дома.

Сотовый телефон она оставила дома. Ночью родные написали заявление в полицию.

Девочка была одета в бордовые штаны, красные колготки, розовую футболку, серую кофту, синие полукеды.

Приметы Сони: рост 124 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые, особая примета – косоглазие.

ИСТОЧНИК KP.RU