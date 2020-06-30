В Пермском крае за 5 дней проголосовало более 650 тысяч человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:53:34+03:00

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По данным избирательной комиссии Пермского края, за 5 дней в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию уже приняли участие более 650 тысяч жителей региона, что составляет примерно 35 процентов от числа избирателей.

- Согласно статистике и отзывам участников голосования, наибольшей популярностью пользуется голосование на придомовых территориях – во дворах, - отметили в избиркоме. - Этой возможностью воспользовалось более 65 процентов проголосовавших жителей Прикамья. Любой житель Пермского края старше 18 лет 30 июня и 1 июля может проголосовать следующими способами: ежедневно на своём избирательном участке с 8.00 до 20.00 либо вызвав участковую избирательную комиссию для голосования «на дому» - заявки принимаются до 17.00 1 июля.

Один из тех, кто в Перми уже принял участие в голосовании - депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Шубин Игорь Шубин.

- Впервые приходится голосовать в таком формате, в такой обстановке, - отметил сенатор. - К организаторам голосования у меня претензий нет, все организовано на высоком уровне. То, что дали неделю на голосование – это очень правильное решение, чтобы не было скопления людей. Считаю, что Конституция – это очень важный документ, который нужен нам всем для стабильного положения в нашей стране, именно поэтому мы сегодня пришли сюда.

- Голосование проходит хорошо, - подтвердила общественный наблюдатель Светлана Шипунова. - У нас все спокойно, инцидентов никаких не было. Избиратели приходят на голосование подготовленными.

ИСТОЧНИК KP.RU