2020-06-30T15:28:57+03:00
Общество

Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 млрд минут внутри сети

Мобильный оператор Tele2 запустил рекламную кампанию, где напоминает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут
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Фото: пресс-служба Теле2Фото: пресс-служба Теле2
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Абоненты активно общаются внутри сети Tele2: с начала года клиенты потратили на разговоры более 32 млрд минут. Несмотря на активное использование мессенджеров, год к году абоненты стали на 5% больше тратить времени на разговоры. На линейке «Мой Tele2» эти разговоры не расходуют основной пакет минут.

В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила рекламную кампанию. Действуя по «другим правилам», оператор использует честный подход к созданию простого и удобного продукта. Абоненты Tele2 получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифных планов линейки «Мой Tele2».

Абоненты этих тарифных планов получают и другие преимущества. Не израсходованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий период. Клиент может поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом пакетных тарифов Tele2 в стране. Кроме того, продать или купить пакеты минут, гигабайтов или SMS можно на площадке «Маркет Tele2». В поездках по России абонент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок. Также в рамках программы «Выгодно вместе» при объединении абонентов в группы в приложении «Мой Tele2» каждый участник может получить скидку до 20% ежемесячно на абонентскую плату.

Материал предоставлен компанией Tele2

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