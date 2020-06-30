Министр образования Пермского края рассказала, перейдет ли регион на дистанционное обучение

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:17:30+03:00

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября 2020 года школы могут перейти на дистанционное обучение. Во всяком случае, именно так восприняли учебные заведения новый проект постановления Правительства «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды». Нововведение затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования – как для детей, так и для взрослых.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина прокомментировала возможность перехода на дистанционное обучение:

- Пермский край действительно получил средства на создания ЦОС (цифровой образовательной среды) в 120 школах, 35 техникумах и колледжах. Школы будут оснащены современными компьютерами и проекторами. Будет создана надежная сетевая инфраструктура школы. Кроме того, мы создаем цент цифрового дополнительного образования, в котором дети будут обучаться технологиям программирования. Создание ЦОС позволит повысить качество образования и естественно она будет использоваться для очного обучения. Обучение в дистанционном режиме возможно только в условиях карантина и никак иначе. 1 сентября начнется как обычно: с торжественной линейкой и уроками в школе, - объяснила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU