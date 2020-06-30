В Пермском крае в 45 территориях зафиксирована заболеваемость коронавирусной инфекцией

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:31:34+03:00

Прикамье на сегодня занимает 35 ранговое место по заболеваемости коронавирусом в России. Фото: Василий Вахрин

Глава Роспотребнадзора региона сообщил, что коронавирус продолжает распространяется в территории

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В Перми 30 июня прошел оперативный штаб, на котором руководители министерств и ведомств докладывали обстановку по коронавирусной инфекции главе Пермского края Дмитрию Махонину.

Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что Прикамье на сегодня занимает 35 ранговое место по заболеваемости коронавирусом в России.

- Впервые мы добились чтобы все показатели соответствовали нормативным, - сказал Костарев. - В Пермском крае в 45 территориях зафиксированы случаи коронавирусной инфекции из 46. Инфекция продолжает распространяется в территории.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU