2020-06-30T12:02:20+03:00
Общество

В Прикамье принять участие в голосовании предложили таежной отшельнице Светлане Ракиной

Она приехала из Иркутской области в Коми-округ, чтобы жить одной среди тайги
Андрей МАТЛИН
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Прикамская отшельница "попала в телевизор". Фото: скриншот телепередачи "Вести Пермь".Прикамская отшельница "попала в телевизор". Фото: скриншот телепередачи "Вести Пермь".
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16 лет назад Светлана Ракина перебралась из Иркутской области в заброшенную деревушку Аразай в Коми округе. Перед этим она позвонила в окружную администрацию и попросила подобрать ей какой-нибудь земельный участок как можно дальше от цивилизации. Она много читала про таежных отшельников и решила жить, как они.

Такой участок нашелся в 7 километрах от деревни Демина. С тех пор Светлана там и живет. Она развела возле добротного дома огород, собирает грибы и ягоды, раз в месяц приходит в Демина за пенсией.

В далекой Иркутской области живут ее родные – сын с женой. Они позаботились о том, чтобы Светлана смогла выразить свою позицию на голосовании по вопросу изменений в Конституцию. И оформили заявку через сайт госуслуг.

- Мы не могли не обеспечить для единственной жительницы Аразая конституционное право на волеизъявление, - рассказали в краевой избирательной комиссии. - К ней отправились члены близлежащей участковой избирательной комиссии.

Ехать им пришлось на внедорожнике-вездеходе. С собой взяли и тележурналистов. Все облачились в защитные костюмы и маски, чтобы сохранить стерильность коми-пермяцких лесов. После этой поездки таежная отшельница попала в телевизор - стала героиней видеосюжета в программе сетевого телевизионного издания «Вести Пермь» на «России 1».

- Как вы смогли доехать в такую даль, как дорога? – первым делом забеспокоилась Светлана Ракина.

Проголосовала она прямо у себя в горнице, заполнив и опустив бюллетень в урну, которую установили на столе посреди комнаты.

- Светлана Ракина говорит, что чувствует себя хорошо, она бодра, дом у нее в полном порядке, - рассказал председатель избирательной комиссии Кудымкарского городского округа Павел Полуянов. – Она смогла исполнить свой гражданский долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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