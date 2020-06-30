Победители проекта «Город-сад. Наследие» реализуют гранты

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:19:13+03:00

В детском лагере «Дружба» грант в размере 100 000 рублей был потрачен на высадку туй и китайских сосен – всего более 200 деревьев. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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Победители конкурса эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продемонстрировали как реализуются, полученные ими гранты на озеленение территорий. МАУ ЗЛООД «Дружба» и МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» презентовали первые результаты.

В детском лагере «Дружба» грант в размере 100 000 рублей был потрачен на высадку туй и китайских сосен – всего более 200 деревьев. Такое большое количество саженцев вечнозеленых хвойных растений впервые появилось в дендрарии лагеря. Теперь здесь уникальный питомник по разведению редких пород деревьев. Кроме того, средства гранта были направлены на аренду спецтехники, расчистку территории, закупку торфа.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Надежда Чжан, директор МАУ ЗЛООД «Дружба»:

- За основу нашего проекта мы взяли научные труды ученого-озеленителя Валентина Миндовского. Когда стали их изучать, стало понятно, что деревья высаживаются не просто так, просматриваются определенные линии, четкий план посадок. Например, расстояние между насаждениями должно пропускать вихревые потоки. Старые деревья мы демонтировали, сейчас заменяем их новыми, молодыми.

Наталья Протасова, депутат Березниковской городской Думы, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Видно, что здесь профессионально подходят к вопросам озеленения, по-хозяйски потрачены деньги. А значит, проект «Город-сад. Наследие» живет, развивается и продолжает объединять заинтересованных людей одной целью – сделать наш город красивее и зеленее.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

На территории Дома детского и юношеского туризма и экскурсий также продолжаются традиции знаменитого озеленителя. На участке бывшей станции юных натуралистов более 60-ти лет растут яблони, высаженные по проекту Валентина Миндовского. Благодаря победе в конкурсе удалось обновить яблоневый сад и закупить 12 сортов декоративных яблонь из Пермского питомника.

Саженцы уже зрелые, цветение и плодоношение ожидается на будущий год.Кроме того, часть гранта была направлена на установку беседки для занятий с детьми на свежем воздухе.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской Думы:

- Основная задача эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» - экологическое воспитание молодежи, воспитание культуры поведения подрастающего поколения. И, конечно, объединение учреждений, общественных организаций и активных жителей города, для грамотного озеленения и благоустройства городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU