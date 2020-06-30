2020-06-30T10:46:37+03:00
Общество

В Пермском крае еще 54 человека заболели коронавирусной инфекцией

Прирост за сутки составил полтора процента
Анна Маркова
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Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае на 30 июня медики выявили коронавирус еще у 54 человек за минувшие сутки. Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.

- Прирост за сутки составил 1,5%, - сообщает Минздрав региона. - Соотношение выздоровевших к заболевшим сегодня 142 к 54. Третий день подряд ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа ограничительных.

Из 54 новых инфицированных - 29 мужчин, 24 женщины и 1 ребенок. Младше 45 лет - 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. 39 человек проходят лечение в больницах, 15 - на дому.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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