В Перми мать отсудила у больницы два миллиона рублей за смерть новорожденного сына

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:51:46+03:00

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В конце 2017 году женщина поступила в роддом Горбольницы №6 в Перми со схватками. Беременность была доношенной, но при родах возникли осложнения. Медики неправильно оценили сложившуюся ситуацию. В очень тяжелом состоянии мальчика доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а затем 20 февраля в Детскую клиническую больницу. Состояние ребенка только ухудшалось, 6 января он умер.

Назначенная экспертиза показала, что мальчик умер из-за кислородного голодания головного мозга, которое в дальнейшем развило осложнения у ребенка.

- При этом каких-либо медицинских данных о наличии у плода во внутриутробном периоде развития пороков головного мозга не описано, - сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. - Принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, суд пришел к выводу о том, что со стороны врачей больницы было ненадлежащее оказание медицинских услуг.

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес решение выплатить маме погибшего малыша 2 млн рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение районного суда оставила без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU