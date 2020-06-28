Организаторы «Небесной ярмарки» приняли решение отменить фестиваль

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:00:14+03:00

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- К сожалению, мы вынуждены сообщить, что в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае, в 2020 году фестиваль проходить не будет. Мы не можем рисковать жизнями и здоровьем гостей и жителей Кунгура. Ждем всех и каждого на Кунгурской земле следующим летом, - сообщил главный организатор Фестиваля, президент федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов.

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит с 2001 года в Кунгуре и собирает более 50 тысяч зрителей. Примерно половина из них — это гости из других регионов России, а также со всего мира. Организаторы надеются, что в следующем году ничего не помешает провести фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU