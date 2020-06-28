2020-06-28T12:37:10+03:00
Общество

«Удивительно, все близнецы – мальчики». У пермской семьи родилась тройня

Глава семейства рассказал, что в семье его родственников всегда рождались только двойни
Виктор Правдин
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Зарегистрировали малышей в ЗАГСе Свердловского района. Фото: ЗАГС Свердловского районаЗарегистрировали малышей в ЗАГСе Свердловского района. Фото: ЗАГС Свердловского района
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В четверг, 25 июня, в Свердловском ЗАГСЕ зарегистрировали рождение тройни в семье Полежаевых.

Счастливый глава семейства рассказал, что в семье его родственников всегда рождались двойни, а рождение тройни произошло впервые.

- Сотрудники Свердловского отдела управления ЗАГС администрации Перми от всей души желают, чтобы мальчики росли здоровыми, счастливыми и жизнерадостными. Счастья, благополучия и радости втройне их большой семье, - поздравили семью пермяков сотрудники ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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