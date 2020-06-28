2020-06-28T12:25:16+03:00
Происшествия

«Хотела сбежать». В Перми на балконе повисла женщина

На место ЧП выехали спасатели и полицейские
Виктор Правдин
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Мужчина привел ее к себе домой с улицы и не выпускал из квартирыМужчина привел ее к себе домой с улицы и не выпускал из квартирыФото: Из архива "КП".
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В субботу, 27 июня, прохожие увидели, как на балконе одного из домов по улице Космонавта Леонова висит женщина, а другой человек ее держит. Очевидцы не могли понять, что происходит, поэтому вызвали спасателей и полицейских.

- По прибытию на место, было выяснено, что женщина хотела сбежать от мужчины. Он привел ее к себе домой с улицы, не выпускал из квартиры и отобрал у нее ключи. Спасатели вскрыли дверь для проникновения во внутрь сотрудников полиции. Женщину достали с балкона и успокоили, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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