28 Июнь 2020 2020-06-28T11:31:59+03:00

Прирост за сутки составил около 1,5% Фото: Из архива "КП"

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала эпидемии достигло 3581

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В Роспотребнадзоре РФ опубликовали данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 52 новых случая заражения коронавирусом: 36 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 52 новых инфицированных – 18 мужчин и 34 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Прирост за сутки составил около 1,5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,79. Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.Общее число инфицированных в Пермском крае с начала эпидемии достигло 3581.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе:

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU