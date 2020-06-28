В Пермском крае врачи вылечили от коронавируса еще 38 человек
За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписали еще 38 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Сообщили в оперативном штабе про противодействию коронавирусной инфекции
Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии составило 2430.
- Под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края. На лечении от COVID-19 остаются 979 пациентов. На утро 28 июня общее число выявленных заболевших составляет 3529 человек, - сообщили в в оперативном штабе
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ИСТОЧНИК KP.RU
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