2020-06-28T08:40:35+03:00
Общество

В Пермском крае врачи вылечили от коронавируса еще 38 человек

Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии составило 2430
Виктор Правдин
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На утро 28 июня общее число выявленных заболевших составляет 3529 человекНа утро 28 июня общее число выявленных заболевших составляет 3529 человекФото: из архива "КП"
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За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписали еще 38 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Сообщили в оперативном штабе про противодействию коронавирусной инфекции

Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии составило 2430.

- Под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края. На лечении от COVID-19 остаются 979 пациентов. На утро 28 июня общее число выявленных заболевших составляет 3529 человек, - сообщили в в оперативном штабе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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