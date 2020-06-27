2020-06-27T17:40:34+03:00
Общество

В Перми изменятся еще несколько автобусных маршрутов

В городе прибавится автобусов малого и среднего класса
Андрей МАТЛИН
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В Перми появились малые и средние автобусы.В Перми появились малые и средние автобусы.Фото: Василий Вахрин
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В городском департаменте транспорта объявили об изменении автобусных маршрутов №9, 12, 54 и 68.

- На торгах в апреле никто из перевозчиков не подал на них заявки, поэтому по ним были заключены короткие контракты сроком до 30 ноября 2020 года, - объяснили необходимость изменения маршрутов в городской администрации.

В транспортном департаменте рассказали, как со следующего месяца будут ходить автобусы:

- автобус №9 «Субботино – Верхние Муллы» с 1 июля будет перенаправлен на улицы Мира и Леонова и продлен до микрорайона Хмели. Новый маршрут следования будет таким: «Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино». Часть рейсов будет обслуживаться автобусами среднего класса, которые будут следовать по укороченному маршруту «Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный». До деревни Субботино будет курсировать автобус малого класса;

- автобус №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» будет перенаправлен на улицу Екатерининскую для компенсации движения автобусного маршрута №37 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2», он будет заезжать на станцию «Пермь-2». Новый маршрут следования: «Улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели»;

- автобусный маршрут №12 «Проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» останется неизменным, но с 1 июля автобус начнет работать и по воскресным дням;

- на автобусных маршрутах №12, 54 и 68 с 1 июля станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата проезда банковской картой. Пассажиры автобусных маршрутов №6 и №9 уже могут пользоваться бесплатной пересадкой и оплатой проезда банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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