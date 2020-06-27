В пермских вузах хотят открыть 712 дополнительных бюджетных мест

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:55:34+03:00

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Пермский край направил заявку в Министерство высшего образования и науки РФ на выделение дополнительно 712 бюджетных мест. Сейчас их 6671. Если заявку удовлетворят, на бюджетные места в пермских вузах смогут поступать по 7383 абитуриентов.

Сколько и каких бюджетных мест может прибавиться в том или ином учебном заведении, пока не сообщается.

- Новые места будут сбалансированы между учреждениями, для этого мы провели совместную работу с заведениями и с местными работодателями – вузы должны быть ориентированы на нужды региона, - прокомментировал врио губернатора Дмитрий Махонин.

ИСТОЧНИК KP.RU