«Съездим в Хохловку, сходим на Завод имени Шпагина». В Прикамье отменили ограничения для активного туризма и музеев под открытым небом

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:56:29+03:00

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На заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу решили, что можно разрешить работать популярным у жителей Прикамья трем музеям под открытым небом. Теперь можно будет съездить в архитектурно-этнографический музей «Хохловка», в музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» или прогуляться по территории Завода имени Шпагина.

- Возобновляется организованный активный туризм, - сообщили в оперштабе. -Туроператоры Пермского края уже бронируют и продают туры, проводят расчеты с туристами, но делают это дистанционно, без контакта с клиентами.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU