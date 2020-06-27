2020-06-27T14:31:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Некоторые отделения МФЦ в Прикамье будут работать без выходных

С очередями обещают справиться за 2 месяца
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Андрей МАТЛИН
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- Если до коронавируса в МФЦ принимали около 14,5 обращений в день, то теперь – примерно 4 тысяч, - сообщили в краевом правительстве. – Таким образом, отложенное из-за коронавируса число обращений можно оценить в 420 тысяч. Мы рассчитываем устранить образовавшуюся очередь за два месяца.

Для этого в краевом оперштабе решили перевести работу некоторых отделений МФЦ на семидневную рабочую неделю, без выходных, и увеличить часы приема. Принимать в них будут в том числе и без предварительной записи.

Получить информацию о графике работы МФЦ и предварительной записи предлагают в контактном центре по единому номеру телефона: (342) 270-11-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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