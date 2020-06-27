«Коэффициент заболеваемости стал меньше единицы». В Минздраве Прикамья прокомментировали статистику по коронавирусу

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:45:34+03:00

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- Коэффициент распространения болезни по данным на 27 июня составил 0,99 процента, - сообщили в краевом Минздраве. – То есть он стал меньше единицы. Для сравнения: на 26 июня он составлял 1,03. А это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Вчера в краевом оперативном штабе заявили, что если положительная динамика по заболеваемости коронавирусом сохранится, то в начале следующей недели примут решение о снятии ограничений с 1 июля для детских садиков, площадок для детей, учреждений дополнительного образования, бассейнов, летних кафе.

Если за выходные ситуация со статистикой не изменится, это станет вполне реальным.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

За прошедшие сутки в Прикамье выявили 55 зараженных коронавирусом, их число теперь составляет 3529.

Ежесуточный прирост больных составил 1,6 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

ИСТОЧНИК KP.RU