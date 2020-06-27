В Пермском крае выявили за сутки 55 зараженных коронавирусом

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:46:07+03:00

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В Роспотребнадзоре РФ опубликовали данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 55 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3529.

Из 55 новых инфицированных – 26 мужчин, 28 женщин, 1 ребёнок, - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 25 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 26 июня – 1,03). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

ИСТОЧНИК KP.RU