Врачи в Прикамье помогли выздороветь от коронавируса еще 99 жителям региона

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:33:30+03:00

Их выписали из больниц

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В краевом оперативном штабе про противодействию коронавирусной инфекции рассказали о новых выздоровевших пациентах с COVID-19.

- За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписан еще 99 пациентов, проходивший лечение от коронавируса, - сообщили в оперштабе. - Общее число оправившихся от COVID-19 составило 2392.

По данным краевого Минздрава, под наблюдением медиков остаются 2778 жителей Пермского края. На утро 27 июня общее число выявленных заболевших составляет 3474 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU