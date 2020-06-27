Врачи в Прикамье помогли выздороветь от коронавируса еще 99 жителям региона
В краевом оперативном штабе про противодействию коронавирусной инфекции рассказали о новых выздоровевших пациентах с COVID-19.
- За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписан еще 99 пациентов, проходивший лечение от коронавируса, - сообщили в оперштабе. - Общее число оправившихся от COVID-19 составило 2392.
По данным краевого Минздрава, под наблюдением медиков остаются 2778 жителей Пермского края. На утро 27 июня общее число выявленных заболевших составляет 3474 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»