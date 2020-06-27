В Пермском крае два 22-летних приятеля забили до смерти на улице 44-летнего мужчину

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:22:10+03:00

Он смог подняться к себе домой, но от побоев скончался

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На этой неделе в квартире на улице Парижской Коммуны в Березниках было найдено тело погибшего мужчины. Оно было все в синяках. Полицейские задержали двух 22-летних местных жителей. По версии следствия, они забили до смерти 44-летнего мужчину у дверей его дома.

- 22 июня днем у жилого дома, расположенного по улице Парижской Коммуны в Березниках, у хозяина квартиры и двоих 22-летних местных жителей произошла ссора, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Подозреваемые нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами. Он зашел к себе домой, но от полученных травм скончался. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следователи назначили судебно-медицинскую и дактилоскопическую экспертизы, они опрашивают свидетелей.

- В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении преступления, - сообщают они. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU