В Прикамье вынесли приговор экс-начальнику угрозыска райотдела полиции, который жестоко избил подростка за нецензурное слово

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:43:14+03:00

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В сентябре прошлого года начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району шел по родному городу мимо компании подростков. Он услышал, как один из них выругался. Решив, что нецензурная брань произнесена в его адрес, он вызвал наряд ДПС. 16-летнего подростка усадили в служебный автомобиль и повезли в отделение, где начали избивать.

Вот как описывают это следователи.

- Проходя по улице Красновишерска, считая, что несовершеннолетний, стоявший в компании молодых людей, выразился в его адрес нецензурной бранью, подошел к нему, схватил за руки, и стал предъявлять претензии по факту его оскорбления, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - После чего вызвал служебный автомобиль, усадил подростка в машину, ударив его в грудь. В отделении полиции бывший начальник отдела уголовного розыска нанес несовершеннолетнему множественные удары по телу, причинив потерпевшему телесные повреждения.

Суд приговорил несдержанного на руку экс-полицейского к 3 годам лишения свободы условно, его бывшему руководителю – начальнику райотдела полиции – объявили выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU